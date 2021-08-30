Medipol Başakşehir'de Caiçara süresiz kadro dışı
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Medipol Başakşehir'de Caiçara süresiz kadro dışı

Medipol Başakşehir'de Caiçara süresiz kadro dışı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Kulübü, futbolcu Junior Caiçara'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımdan dolayı para cezası aldığını ve süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, futbolcu Junior Caiçara'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımdan dolayı para cezası aldığını ve süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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