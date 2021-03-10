Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

10.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:59
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Nacer Chadli ile Leonardo Duarte ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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