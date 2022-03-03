Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Haberler

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