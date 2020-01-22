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Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Berkay Özcan, burun kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

22.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:41
Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu

Medipol 'in milli oyuncusu , burun kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu oldu.


Kaynak: DHA
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