Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
08.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:32
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda maçın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.Turuncu lacivertli futbolcular, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA