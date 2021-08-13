Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Koşu çalışmasıyla süren idmanın, dar alanda pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavisi süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli takım, yarın akşam yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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