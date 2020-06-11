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Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
11.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:05

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın pas ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA

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