Medipol Başakşehir'de Arda Turan, Gençlerbirliği Maçı Kadrosundan Çıkarıldı
Medipol Başakşehir'de Arda Turan sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
Başakşehir'de Arda Turan, arka adelesinden geçirdiği sakatlığın ardından Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki kapanış mücadelesi olan Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldı.
SAĞ BACAK ARKA ADELESİNDE ÖDEM TESLİM EDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Arda Turan'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.
YORUMLAR (8)
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Basaksehir, ardayi transfer ettigi andan itibaren sampiyonlugun uzerine bir bardak su icsin,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GECE ALEMBE GÜNDÜZ SAHADA BUNA ADALE KASMI DAYANIR ARDA. . . . UCKURU SIKMAZSAN GELECEK GÜNLERIN HABERCISI BUNLAR. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gereksiz transfer yapıldı bitmiş bir topçu tek oynadıgı yer gece eglenceleriCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kafası büyük...beli kalın...boyu kısa.. topçu olmaz.(!)Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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ŞAMPİYOPN BAŞAKŞEHİR TFF YE MHK YE RAĞMENCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır