Medipol Başakşehir'de antrenmanlar sürüyor
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.
26.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:47
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA