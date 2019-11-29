Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.