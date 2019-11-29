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Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

29.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:58
Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Pazar günü 'u ağırlayacak Medipol , hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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