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Medipol Başakşehir'de 7 günlük devre arası tatili başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Medipol Başakşehir'de devre arası tatili başladı.

29.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:16
Medipol Başakşehir'de 7 günlük devre arası tatili başladı

Süper Lig'in 17. haftasında 'yı 5-1 yenen Medipol 'de devre arası tatili başladı.

Ligde 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 33 puan toplayan turuncu-lacivertli takım, 7 gün izin yapacak.

Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için 5 Ocak Pazar günü toplanıp, Antalya'ya gidecek.

Turuncu-lacivertli ekip, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta GMG Kırklarelispor ile oynayacağı son 16 turu ilk maçından 1 gün önce İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA
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