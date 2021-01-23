Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından

Okan Buruk: Hakem Ümit Öztürk'ün tavrını kişisel algılıyorum

"İrfan Can transferi için yüzde veremeyiz, ortada bir durum"

Ersin Aka: Bu takımın yeri ilk 8

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka maçı ve skoru değerlendirdi.OKAN BURUK: HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK'ÜN TAVRINI KİŞİSEL ALGILIYORUMHakem Ümit Öztürk'ün kötü bir maç yönettiğini söyleyen Okan Buruk, "Beklediğimiz gibi rakip topu bize bıraktı. Çok fazla sahasından çıkmadı. İyi savunma yaptılar. En başta buraya fazla eksikle geldiler. 1 puan için oynadılar. Bunu bekliyorduk. Maç boyunca bunu gördük. Kötü bir maç oldu izleyenler için. Tabii ki bizim denemelerimiz vardı ama üretemedik. Bireysel olarak özelikle rakip ceza sahası çevresinde iyi işler yapamadık. Bunu zaten sezon içerisinde de yaşıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu; Visca ve Chadli gibi oyunu değiştirecek oyuncuların olmaması. Sezon başından beri savunmada sakatlıklar yaşadık. Bugün Rafael devam edemedi. Sol bekte Hasan Ali zaman zaman iyi şeyler yaptı ama gerekli pozisyonlara giremedik. Bugün genele bakınca istemediğimiz bir oyun. Rakip oyunu yavaşlattı ve vakit geçirme oldu ama onları suçlamıyorum. Bu maçı yönetecek olan bir hakem var. Hakemler bu maçı yönetemediği sürece futbol zevkinden uzaklaşıyoruz. Hakemler burada maçların yavaş oynanmasını istiyor, ne kadar az pozisyon olursa hakemlerin lehine olacağını düşünüyorlar. Bütün hakemler için demiyorum ama Ümit Öztürk bu anlamda sınıfta kaldı. Bana nasıl ilk itirazımda sarı kart gösterdiyse vakit geçirenlere de kart gösterebilirdi. Hakemlik de bir yetenek işi. Her hakemin maçları yönetme yeteneği olmuyor. Maçı yavaşlatan kimdi derseniz, birinci sıraya Ümit Öztürk'ü koyuyorum. Hakem atamalarında hep aynı sıkıntıyı yaşatıyoruz. Şampiyonluk yarışı içinde olan takımlarla oynadığımızda çok kötü atamalar yapıldı. Ben kişisel olarak hangi hakemle maça çıkmak istemezseniz derseniz; Ümit Öztürk'le maça çıkmak istemem. İlk konuşmamda bana kart gösterdi. Bunu kişisel olarak algılıyorum. Kişisel sorun yaşadığım hakemi sürekli benim maçlarıma neden veriyorlar anlamadım. Bunun yanında bizim kötü oyunumuzu da baş sıraya koymak gerekiyor. Çok fazla hak ettiğimizi söyleyemem. Daha fazla üretmemiz gerekirdi. Maalesef bunu başaramadık. Yüzde 75 topa sahip olduk ama tehlikeli atak üretemedik. Hem benim hem takımın performansının düşük olduğunu düşünüyorum. Bugün rotasyon yapamaya da çalıştık. 4 gün sonra Süper Kupa finali var. Artık kupayı kazanıp moral yükseltmek istiyoruz" diye konuştu."TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"Devre arası transferi için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Buruk, "Transfere ihtiyacımız var. Eksik bölgelerimize transfer yapmalıyız. En az 3 oyuncu ihtiyacımız var: Fernandes geldi, en az iki oyuncu daha kadroya katmalıyız" dedi."VİSCA İÇİN SÜPER KUPA'YI HEDEF SEÇTİK"Edin Visca başta olmak üzere sakat oyuncuların yokluğundan etkilendiklerini belirten Buruk, "Edin'i riske edemedik. Riske edersek bir-iki ay olmayabilir. Süper Kupa'yı hedef seçtik. Pazartesi yetişebilir mi diye bakacağız. Risk var. Çok arıyoruz Edin Visca'yı. Sıkışan oyunda Caiçara, Visca ve Giuliano maçları çözen oyunculardı. Çok arıyoruz. Üretmememizin nedeni de bu. Kadro olarak da çok değişiklik yaşadık. Sakatlıklar bizi çok zorluyor" ifadelerini kullandı."HÜCUM ANLAMINDA GEÇEN SENENİN GERİSİNDE KALDIK"Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak Buruk, "Sol açığa Fernandes ile anlaştık. Savunmaya, Rafael'in sakatlığı oluyor, Uğur hazır değil, bir takviye yapmak istiyoruz. Transferin son gününe kadar takıma katkı yapmaya çalışıyoruz. Geçen sezona bakıldığında atılan gollerin çok altında kaldık. Hücum bölgesine Fernandes'i katıyoruz. Onun dışında bakacağız" dedi."BURASI İRFAN CAN'IN EVİ, HER MAÇ YÜZDE 100'ÜYLE OYNUYOR"Adı transferde geçen İrfan Can'ın bu durumdan etkilenip etkilenmediği sorusuna da Buruk, "İrfan çok kaliteli bir profesyonel. Burası onun evi. Onun kulübü. Başkana da çok sevgisi var, kulübe de. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Son kararı kulüp verecektir. İrfan şu an bütün maçları yüzde 100'üyle oynuyor. Kafası karıştı diyemem" yanıtını verdi."İRFAN CAN TRANSFERİ İÇİN YÜZDE VEREMEYİZ, ORTADA BİR DURUM"İrfan Can Kahveci için şu anda net bir durumun olmadığını vurgulayan Buruk, "En doğru kaynak Başkanımız ve Galatasaray Kulübü. Şu anda ortada olan bir durum. Bir şey ya da yüzde veremeyiz ama Başakşehir'in oyuncusu, Başakşehir'in düşündüğü bir rakam var. Şu anda bu durumda. Yüzde vermek yanlış olur. Bizimi için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çarşamba günü önemli bir final maçı var, elinden geleni yapacak. Maddi konular Başkanımızın bilgisinde" şeklinde konuştu.ERSİN AKA: BU TAKIMIN YERİ İLK 8İyi bir mücadele verdiklerini söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka ise "Birçok şey konuşabiliriz. Çok ciddi sıkıntılı kadroyla çıktık. Maçtan önce de çıktık, kim forma giyerse giysin elinden geleni yapacaktır. 14 oyuncu, 3 kaleci ile oynadık. Meriah 12 gündür koronaydı, gece 3'te aramıza katıldı ve 90 dakika oynadı. Emir Dilaver de aramıza geç katıldı ve süre aldı. İyi mücadele ettik, daha geniş bir kadroyla sahaya çıkmak isterdik. Bu konuda buruğum. Daha iyi bir oyun seyrettirmek isterdik. Oyuncularımı kutluyorum. Formalarına ve şehirlerine ne kadar değer verdiklerini gösterdiler" dedi.

Çok zor iki maç oynadıklarını anlatan Aka, "Çok zor iki maça çıktık. Gaziantep maçına 9, bu maça ise 14 eksikle çıktık. Beklemediğimiz 4 puan aldık, bu takımın yeri ilk 8. Oyuncuların karakterleri çok doğru. Yeni hocayla da başarılı olacaktır. Çalışmalar devam ediyor. Sabo süre aldı bugün. Transfer çalışması da sürüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU