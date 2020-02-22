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Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

22.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:58
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol , Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rize'ye gidecek.

Kaynak: AA
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