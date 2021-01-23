Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçından notlar
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Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçından notlar

23.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:12
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de Ponck, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Aleksic ve Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'de görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Edin Visca, Nacer Chadli, Bolingoli ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Epureanu geri döndü

Medipol Başakehir'de geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor karşısında forma giyemeyen Alexandru Epureanu ilk 11'de yer aldı.

Kaptan Epureanu, yeni transfer Brezilyalı oyuncu Leonardo Duarte ile birlikte savunma ikilisini oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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