Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

AA, Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Ardandan 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde duran futbolcular, idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a gidecek. Turuncu-lacivertliler, oradan kara yoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Rizespor, Spor, Haberler

title