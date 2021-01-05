Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
05.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:52
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-lacivertliler 5'e 2 pas oyunun ardından taktik çalışma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan