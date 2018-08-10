Medipol Başakşehir-Burnley Maçının Ardından - Sean Dyche - İstanbul
- Basın toplantısı Burnley teknik direktörü Sean Dyche'nin konuşması İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Burnley ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.
- Basın toplantısı
Burnley teknik direktörü Sean Dyche'nin konuşması İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Burnley ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından Burnley teknik direktörü Sean Dyche, gazetecilere açıklamalarda bulundu.