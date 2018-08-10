Medipol Başakşehir-Burnley Maçının Ardından - Abdullah Avcı - İstanbul
- Basın toplantısı Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Burnley ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.
- Basın toplantısı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Burnley ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.