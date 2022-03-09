Medipol Başakşehir: Böylesine geniş çaplı bir operasyonun yapılmasını anlamsız buluyoruz

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun dün 13 hakem ile ilgili aldığı kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MHK'nin hakemlerle ilgili almış olduğu kararı şaşkınlıkla takip ettikleri belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Hakemlerimizin zaman zaman kötü maçlar yönettiği, tartışmalı kararlara imza attığı ve Türk futbol kamuoyunun beklentilerinin altında kaldığı aşikardır. Birçok kulüp gibi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak biz de haksızlığa uğradığımızda hakkımızı savunarak daha dikkatli ve adil olunması konusunda açıklamalarda bulunduk. Ancak bir gün önce Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin bir gün sonra alınan kararla saf dışı bırakılması, en hafif tabirle 'etik değildir'. Türk futbolunun paydaşları olarak ortak amacımız büyümek ve gelişmek ise planlı hareket etmeli, anlık kararlardan ziyade uzun vadeli stratejiler üretmeli, tutarlı olmalıyız. Futbol endüstrisinin parlak günlere kavuşması akıl, strateji ve de vizyonerlikle mümkündür. Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu kararla ilgili en kısa zamanda bir açıklama yapmasını ve yukarıda sormuş olduğumuz soruların yanıtlanmasını bekliyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Spor