Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçının hazırlıklarına başladı

10.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:18

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son haftasında 12 Aralık Perşembe günü Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'de deplasmanda Denizlispor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra bir gün izin yapan turuncu-lacivertli futbolcuların, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçı için yarın Almanya'ya gidecek ve son antrenmanını bu ülkede yapacak.

Kaynak: AA