Medipol Başakşehir Bonservisten Kaçındı

2017-2018 transfer ve tescil döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan Medipol Başakşehir, bu oyuncular için sadece 3 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödedi.



Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, yeni dönem için kadrosunu birçok önemli transferle güçlendirdi. Clichy, Elia, Mevlüt Erdinç gibi adını Avrupa ve dünyaya duyurmuş birçok oyuncuyu renklerine bağlayan turuncu-lacivertlilerin en dikkat çeken özelliği ise ödediği bonservis bedelleri. 10 futbolcuyla anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, yıldız transferler yapmasına rağmen sadece 3 milyon 600 bin Euro bonservis ücreti ödedi. Başakşehir'in en pahalı transferi 1 milyon 500 bin Euro ile Kerim Frei oldu.



Medipol Başakşehir'in kadrosuna kattığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri şöyle:



Kerim Frei (Birmingham): 1 milyon 500 bin Euro



Elia (Feyenoord): 1 milyon 100 bin Euro



Atabey Çiçek (Bandırmaspor): 1 milyon Euro



Tunay Torun (Kasımpaşa): Bonservissiz



Mevlüt Erdinç (Hannover 96): Bonservissiz



Mert Günok (Bursaspor): Bonservissiz



Chedjou (Galatasaray): Bonservissiz



Gökhan İnler (Beşiktaş): Bonservissiz



Gael Clichy (Manchester City): Bonservissiz



Da Costa (Olimpiakos): ? - İSTANBUL