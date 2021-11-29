Medipol Başakşehir, Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Bodrumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 17.00'de Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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