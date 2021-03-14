Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:38
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

İki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Fredrik Gulbrandsen ile Mahmut Tekdemir ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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