Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile 14 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile 14 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda takım, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalıştı.
Medipol Başakşehir, yarın akşam antrenmanıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.