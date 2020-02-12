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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile 14 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

12.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:04
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol , Süper Lig'in 22. haftasında ile 14 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda takım, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalıştı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam antrenmanıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: AA
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