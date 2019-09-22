Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22.09.2019 22:20
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik programla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli futbolcular, kampa girdi.

Kaynak: AA
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