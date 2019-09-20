Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

20.09.2019 21:26
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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