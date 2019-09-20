Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.