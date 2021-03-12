Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçından notlar

İki takımda da tek değişiklikSergen Yalçın karşılaşmayı locadan takip ettiHer iki takımdaki eksiklerBeşiktaş'ta 4, Medipol Başakşehir'de 5 oyuncu ceza sınırındaALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Süper Lig'in 30'uncu haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor.

İki takımda da tek değişiklik

Sergen Yalçın karşılaşmayı locadan takip etti

Her iki takımdaki eksiklerBeşiktaş'ta 4, Medipol Başakşehir 'de 5 oyuncu ceza sınırındaALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 30'uncu haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstleniyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın 11'ini son oynanan Gaziantep FK maçının kadrosunda sadece bir oyuncuyu değiştirerek kurdu. Gaziantep maçında 11'de olan Rıdvan'ı yedek kulübesine çeken tecrübeli teknik adam, sol bekte N'Sakala'ya görev verdi. Kaleyi Ersin'e emanet eden Yalçın defans hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluştururken orta sahada defansif oyuncu olarak Josef de Souza'dan vazgeçmedi. Hücum hattında da değişikliğe gitmeyen Sergen Yalçın Ghezzal-, Atiba, Ljajic, Larin ve Aboubakar ile 11'i tamamladı.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE TEK DEĞİŞİKLİKMedipol Başakşehir'in başında ilk lig galibiyetini geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşısında alan Aykut Kocaman, bir oyuncu haricinde kazanan kadroyu korudu ve Ömer Ali'nin yerine Rafael'i oynattı.Kalede yine Volkan Babacan'a görev veren Kocaman, defans kurgusunda Rafael, Epureanu, Ponck ve Hasan Ali'den oluşturdu. Orta sahada Mehmet Topal ve Berkay görev yaparken, Kocaman'ın hücum hattı Aleksic, Giuliano, Deniz ve Crivelli'den meydana geldi.SERGEN YALÇIN KARŞILAŞMAYI LOCADAN TAKİP ETTİBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçında gördüğü 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli teknik adam, takımla beraber Başakşehir maçına gelirken kendisi için belirlenen locaya geçerek karşılaşmayı takip etti.HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER GÖZE ÇARPIYORKarşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik futbolcular göze çarpıyor. Beşiktaş'ta sakatlığı sonrası saha koşulara yeni başlayan Cenk Tosun hazır olmadığı, Gökhan Töre de hafta başında sakatlandığı için maç kadrosuna alınmadılar. Medipol Başakşehir'de ise tam 7 futbolcu sakatlıkları sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Bu isimler Caicara, Chadli, Bolingoli, Duarte, Mahmut, Fernandes ve Gulbrandsen.BEŞİKTAŞ'TA 4, BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında olan futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. 3 sarı kart ile ceza sınırında olan futbolcular Beşiktaş'ta Ghezzal, Josef, Rosier ve Necip olurken, Başakşehir'de Crivelli, Aleksic, Mahmut, Ömer Ali ve Epureanu ceza sınırında olan isimler. Bu isimlerden 4'ü sahada olurken Mahmut sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ