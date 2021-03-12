Medipol Başakşehir - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Mart Medipol Başakşehir - Beşiktaş Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuca göre Beşiktaş 63 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 3-2 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sona erdi. Goller aşağıdaki gibidir.

Başakşehir'in golleri:

52. dakika : Deniz Türüç

76. dakika : Demba Ba

Beşiktaş'ın golleri:

42. dakika : Cyle Larin

68. dakika : Welinton Silva

85. dakika : Josef De Souza

M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 3-2 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sona erdi. Birazdan özel linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 12 Mart Cuma saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

ZORBAY KÜÇÜK(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)

EKREM KAN(AVAR)

HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)

SERVET SARIKAYA(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)