Medipol Başakşehir - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Mart Medipol Başakşehir - Beşiktaş Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Mart Medipol Başakşehir - Beşiktaş Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

12.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:05
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Mart Medipol Başakşehir - Beşiktaş Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

M. Başakşehir ligin 30. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Medipol Başakşehir - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Medipol Başakşehir - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Medipol Başakşehir - Beşiktaşmaçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Medipol Başakşehir - Beşiktaşmaçı ne zaman saat kaçta? Medipol Başakşehir - Beşiktaşhangi kanalda? Medipol Başakşehir - Beşiktaşmuhtemel 11'ler! Medipol Başakşehir - Beşiktaşcanlı izle! Maçtan dakikalar! Medipol Başakşehir - Beşiktaşmaç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuca göre Beşiktaş 63 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 3-2 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sona erdi. Goller aşağıdaki gibidir.

Başakşehir'in golleri:

52. dakika : Deniz Türüç

76. dakika : Demba Ba

Beşiktaş'ın golleri:

42. dakika : Cyle Larin

68. dakika : Welinton Silva

85. dakika : Josef De Souza

M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 3-2 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sona erdi. Birazdan özel linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Mart Medipol Başakşehir - Beşiktaş Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 12 Mart Cuma saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

ZORBAY KÜÇÜK(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)

EKREM KAN(AVAR)

HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)

SERVET SARIKAYA(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)

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