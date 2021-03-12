Medipol Başakşehir - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Mart Medipol Başakşehir - Beşiktaş Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuca göre Beşiktaş 63 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maç 3-2 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sona erdi. Goller aşağıdaki gibidir.
Başakşehir'in golleri:
52. dakika : Deniz Türüç
76. dakika : Demba Ba
Beşiktaş'ın golleri:
42. dakika : Cyle Larin
68. dakika : Welinton Silva
85. dakika : Josef De Souza
M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 3-2 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sona erdi. Birazdan özel linki aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 12 Mart Cuma saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)
BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)
TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)
ZORBAY KÜÇÜK(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)
EKREM KAN(AVAR)
HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)
SERVET SARIKAYA(Temsilci)
AYDIN BALKANLI(Temsilci)
BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)