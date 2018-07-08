Medipol Başakşehir, Avusturya Yolcusu

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'ya gidecek.

İstanbul'da 2 Temmuz'da hazırlıklarına başlayan turuncu-lacivertliler, ilk yurt dışı kampını 9-23 Temmuz'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde yapacak.

Medipol Başakşehir, Avusturya'da 13 Temmuz'da Almanya temsilcisi 1860 Münih, 17 Temmuz'da Rusya ekibi Ufa, 20 Temmuz'da aynı ülkeden Akhmat Grozny ve 23 Temmuz'da İspanya'dan Eibar'la hazırlık maçları oynayacak.

İstanbul ekibi, 23 Temmuz'da Avusturya'dan dönecek ve 29 Temmuz'a kadar çalışmalarını tesislerinde sürdürecek. Medipol Başakşehir, 29 Temmuz'da yine Salzburg'a gidecek burada 30 Temmuz'da Almanya ekibi Stuttgart, 2 Ağustos'ta ise aynı ülkeden Bayer Leverkusen'le hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul'a dönecek.