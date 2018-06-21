Medipol Başakşehir, Avustralyalı Arzani'yi 1,5 Yıl Önce Transfer Etmek İstemiş

Dünya Kupası eleme maçlarından sonra Rusya'da da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Avustralya Milli Takımı'nın 19 yaşındaki genç futbolcusu Daniel Arzani'yi Medipol Başakşehir'in elinde kaçırdığı ortaya çıktı...

KULÜBÜ TRANFERİ VETO ETMİŞTİ



Başakşehir kulübü transfer komitesinin yaklaşık 1.5 yıl önce İran asıllı Avustralyalı futbolcu için kulübü Melbourne City ile resmi temasa geçtiği, ancak o sırada ikinci takımda oynayan futbolcunun A takıma yükselmesi ve ardından gösterdiği performansla A milli takıma çıkmasıyla kulübünün transferini veto ettiği belirtildi.

18 YAŞINDA MİLLİ TAKIMA YÜKSELMİŞTİ

Manchaster City kulübünün Avustralya'daki pilot takımı olan Melbourne City'de bu sezon oynadığı futbolla 18 yaşında A Milli Takıma yükselme başarısı gösteren ve Rusya'da da sergilediği futbolla beğeni toplayan genç yetenek için Başakşehir kulübü ile Malbourne City arasında bir yıl öncesi 250 bin euraya el sıkışıldığı, ancak bu görüşme ve yazışmalar sırasında Arzani'nin beklenenden kısa zamanda patlama yapmasıyla Avustralya temsilcisinin geri adım attığı ifade edildi. (Sporx)