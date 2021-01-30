Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de takımın başında sahaya çıkan altyapı direktörü Nedim Yiğit, kendileri için üzücü bir sonuç olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de takımın başında sahaya çıkan altyapı direktörü Nedim Yiğit, kendileri için üzücü bir sonuç olduğunu söyledi.

Okan Buruk'un istifasından sonra saha kenarında takımın başında bulunan Yiğit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Şahsım, oyuncularım ve kulübüm adına üzücü bir sonuç." dedi.

Karşılaşmaya kötü başlamadıklarını aktaran Yiğit, "Oyuna hakim olduğumuzu düşündüğümüz anlarda gol yedik. Aynı şey ikinci yarı başında da geçerli oldu. Penaltılar için, asla saygısızlık yapmadan şunu söylemek istiyorum, çok içime sinen penaltılar olmadı. 2-0 olduğunda kırılganlığımız arttı. Penaltılarda hakiki temaslar görmedim, yanlış da görmüş olabilirim. Kırılgan bir takımız. 16-17 maçtır gol yemeden karşılaşmayı bitirmemişiz. Gol pozisyonumuz da çok var. Bunun yanında bilinen bir Hatay vardı. Hepsini öngördüğümüz oyun planları vardı ama engel olamadık. Planları uygulamakta bizden daha başarılı oldukları ortada." diye konuştu.

Nedim Yiğit, kaliteli oyunculara sahip olduklarını belirterek, "Sağlıklarına kavuştuklarında, sahaya atabileceğimiz oyuncuların sayısı arttığında bu kaliteli oyuncular performanslarıyla bunu ortaya koyacaklardır. İnanıyorum ki yukarıya doğru yavaş yavaş ilerleyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever