Medipol Başakşehir, Arda Turan'a 250 Bin Euro Ceza Kesti
Medipol Başakşehir, Sivasspor maçında hakemi ittiği için kırmızı kart gören Arda Turan'a 250 bin euro para cezası kesti.
Medipol Başakşehir, Sivasspor maçında hakemi ittiği için kırmızı kart gören, daha sonra PFDK'dan 16 maç ceza alan Arda Turan'a para cezası verdi.
Kulüp, dün Tahkim Kurulunun cezasını 10 maça indirdiği Arda Turan'a 250 bin euro para cezası kesti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
YORUMLAR (9)
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Ceza çok yetersiz.,bence arda’ya bu ceza vız gelir.,ardanın psikolojisi düzeltilmeden sahaya çıkmasına top oynamasına aslaa müsade edilmemelidir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ben fatih terim buda öğrencim arda biz para için herşeyi yaparız çirkeflik bizim işimiz azizde bababız ondan öğrendikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ardayı almasanız şampiyonluk yada şampiyonlar liği şansınız çoktu.yazık oldu başkşehire.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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arda türkiyeye gelmekle çok büyük hata yaptın kalacaktın barçada alacaktın paranıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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hak ettı 1 milyon kesseydiniz bunu bayrampaşa 2.lige çıkmışken oraya transfer etselerde çok gozukmese artık bitti bu adamCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır