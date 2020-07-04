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Medipol Başakşehir, Antalyaspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 11 maç yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi
04.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:50

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 11 maç yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, 30. hafta mücadelesinde konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'e Demba Ba'nın 71. dakikada, Elia'nın 90+6. dakikada attığı gollerle 2-0 yenildi.

Akdeniz temsilcisi, 11 maç sonra ligde haftayı puansız kapattı.

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, karşılaşmanın 72. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle yerini Gustavo Blanko Leschuk'a bıraktı.

Bu sonuçla ligde 37 puanda kalan Antalyaspor, 31. hafta mücadelesinde 8 Temmuz Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir puanını 63'e çıkardı

Lig lideri Medipol Başakşehir, 30. haftada Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek hanesine üç puan daha yazdırdı.

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp puan kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, Antalya deplasmanından üç puanla ayrıldı.

Puanını 63'e yükselten Medipol Başakşehir, 31. hafta mücadelesinde 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlipor'u konuk edecek.

Kaynak: AA

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