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Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

30.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:00
Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 pasın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi. Başakşehir, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Medipol Başakşehir ile Antalyaspor yarın saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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