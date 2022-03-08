Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmanın ardından rondo çalışmasıyla devam etti.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, 10 Mart Perşembe günü hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title