Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı
AA, Hilmi Sever - Spor
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Antalya kampını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Antalya kampını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi.
Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için 8 gün önce Antalya'da kampa giren turuncu-lacivertli ekibin, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasındaki idmana ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alan ve geniş alanda çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, bugün İstanbul'a dönecek ve yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Hilmi Sever - Spor