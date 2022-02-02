Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı

AA, Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Antalya kampını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Antalya kampını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için 8 gün önce Antalya'da kampa giren turuncu-lacivertli ekibin, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasındaki idmana ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alan ve geniş alanda çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün İstanbul'a dönecek ve yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Antalya, Milli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title