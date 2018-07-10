Medipol Başakşehir, Almanya Ekibi Köln'den Milos Jojic'i Transfer Etti

Spor Toto Süper Ligde son dönemde şampiyonluğa oynayan ve taraflı tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanan bir oyun ortayta koyan Başakşehir, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

İstanbul ekibi Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Sırp futbolcu Milos Jojic'i kadrosuna kattı.

Orta sahada görev yapan Jojic, Partizan, Dortmund ve Köln'de oynadı.

Sırp futbolcu, Bundesliga'da 79 maçta forma giydi, 12 gol ve 10 asistlik performansa imza attı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMA

Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga'da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund formaları da giymiş olan 26 yaşındaki futbolcuya ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz.