Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
01.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:30
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Turuncu-lacivertli takım, saat 16.00'da uçakla Alanya'ya gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever