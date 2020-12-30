Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
30.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:14
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptığı bildirildi.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar