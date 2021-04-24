Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Hasan Ali Kaldırım'ın tedavisine devam edildiği, Carlos Ponck, Cemali Sertel ve Rafael'in ise fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan