Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları bulunan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli fizyoterapist eşliğinde saha antrenmanını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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