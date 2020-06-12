Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
12.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:48
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: AA