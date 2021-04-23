Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, pozisyon çalışmasıyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Hasan Ali Kaldırım, Cemali Sertel, Rafael ve Carlos Ponck antrenmanda yer almadı.

İdmanda turuncu-lacivertli teknik ekip ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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