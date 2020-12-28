Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

28.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:52
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 15. haftasında dün sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, 2 Ocak Cumartesi günü Akdeniz temsilcisiyle deplasmanda oynayacağı maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, bir günlük iznin ardından 30 Aralık Çarşamba günü yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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