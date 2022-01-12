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Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e kiraladı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralık olarak gönderdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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