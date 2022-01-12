Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e kiraladı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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