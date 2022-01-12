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Ahmed Kutucu, Sandhausen'e kiralandı

Ahmed Kutucu, Sandhausen'e kiralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başakşehir Kulübü, Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'e kiralandığını duyurdu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Kulübü, Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'e kiralandığını duyurdu.

Başakşehir forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı. Başakşehir Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Amet Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

Öte yandan milli futbolcu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir forması ile 3 lig maçına çıkarken, 37 dakika sahada kaldı. Bodrumspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına ilk 11'de sahaya çıkan Kutucu 1 gole imza attı. - İSTANBUL

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