Medipol Başakşehir: 3-0

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda (Dk. 46 Belhanda), Etebo (Dk. 46 Mostafa Mohamed), Onyekuru (Dk. 90+1 Ömer), Emre Kılınç (Dk. 90+1 Halil), Babel (Dk. 85 Kerem)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : Mert - Ömer Ali (Dk. 85 Muhammed), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike (Dk. 88 Ndayishimiye), Mahmut (Dk. 69 Tolga), Deniz, Giuliano (Dk. 69 Ba), Gulbrandsen (Dk. 69 Fernandes), CrivelliGOLLER: Dk. 45 Onyekuru, Dk. 65 Donk, Dk. 90+2 Mostafa Mohamed (P) (Galatasaray)SARI KARTLAR: Marcao (Galatasaray) - Crivelli, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla geçti. Galatasaray puanını 45 yaparken, Başakşehir 24 puanda kaldı.

7'nci dakikada Onyekuru, rakip ceza sahası içinde Emre Kılınç ile ver-kaça girdi ve sonrasında çektiği şut üstten auta gitti. 16'ncı dakikada Gulbrandsen ceza sahası içindeki Giuliano ile ver-kaça girdi ve sonrasında Norveçli oyuncunun şutunda Muslera topu kornere çeldi. 18'inci dakikada Deniz'in ortasında Marcao'nun Epureanu'ya müdahalesi sonrasında hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.20'nci dakikada VAR incelemesi sonucu Arda Kardeşler, Marcao'nun Epureanu'ya müdahalesinin penaltı olduğunu belirledi ve Marcao'ya sarı kart verdi. 22'nci dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltı vuruşunda Muslera gole izin vermedi. 35'inci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Duarte'nin kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.45'inci dakikada Donk'un sağ kanattan etkili ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 55'inci dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Mostafa Mohamed'in kafa vuruşu yandan auta çıktı. 57'nci dakikada Mahmut Tekdemir'in ara pasında Gulbrandsen'in ceza sahasında sağa çekip yaptığı şut auta çıktı. 65'inci dakikada Belhanda'nın kullandığı korner vuruşunda Donk ceza sahası içinde iyi yükseldi, kafayı vurdu ve takımının 2'nci golünü attı: 2-0.74'üncü dakikada Linnes'in pasında ceza sahası sağ çaprazda Belhanda'nın şutunda Mert topu kornere çeldi.90+1'inci dakikada Henry Onyekuru, Muhammed'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.90+2'nci dakikada penaltıda topun başına geçen yeni transfer Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU