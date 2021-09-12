Medipol Başakşehir: 2-1

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Candaş Erbil (xx)

GÖZTEPE, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. İlk 3 maçta 2 puan toplayan ve Ünal Karaman'ın yerine Sırp çalışıtırıcı Nestor El Maestro'yu göreve getiren Göz-Göz, geriye düştüğü maçta evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesini bildi. Maça hızlı başlayan konuk takım 7'nci dakikada Deniz'le öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 üstünlükle tamamladı. Göztepe 64'te önce Ndiaye ile beraberliği yakaladı, 83'te sahneye çıkan Tijanic attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren isim oldu. Göztepe bu sonuçla ilk kez kazanırken, Medipol Başakşehir ise 4 maçından da puanla ayrılamadı.

83'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tijanic düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, ev sahibi kazanan taraf oldu.