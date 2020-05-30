Medipol Başakşehir, 11'e 11 maç yaptı Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular 11'e 11 maç yaptı. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Futbolcular, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL Kaynak: İHA