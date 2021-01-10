Medipol Başakşehir: 1-2

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

MKE ANKARAGÜCÜ : Friedrich - Atila Turan (Dk. 56 Şahverdi Çetin), Erdi Dikmen , Atakan, Sarlija (Dk. 77 Cebrail Karayel), Lukasik (Dk. 80 Orkan Çınar), Assane (Dk. 56 Voca), Endri Çekici, Bolingi, Saba Lobjanidze, Borve (Dk. 56 Paintsil)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can Kahveci (Dk. 56 Berkay Özcan), Chadli (Dk. 35 Danijel Aleksic), Edin Visca, Dk. 86 Mehmet Topal), Deniz Türünç (Dk. 76 Crivelli), Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba)GOLLER: Dk. 20 Endri Çekici (MKE Ankaragücü) - Dk. 17 Edin Visca, Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir )SARI KARTLAR: Atakan, Atila Turan (MKE Ankaragücü) - İrfan Can Kahveci, Rafael, Aleksic (Başakşehir)

Süper Lig'in 18'inci haftasında MKE Ankaragücü, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir, Visca ve Demba Ba'nın attığı gollerle deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

7'nci dakikada Chadli'nin pasıyla buluşan İrfan Can'ın şutunda kaleci Friedrich, son anda topa uzanarak golü önledi.17'nci dakikada kornerden gelen topu Erdi uzaklaştıramadı top Visca'nın önünde kaldı. Visça ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutla topu filelere gönderdi: 0-1.20'nci dakikada Pereira'nın Bolingi'ye yaptığı faulde topun başına geçen Endri, korner çizgisine yakın bölgeden topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Volkan'ın üzerinden geçen top filelere gitti: 1-1.29'uncu dakikada ceza sahası dışından Lukasik'in şutunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı.37'nci dakikada Edin Visca sağ taraftan kale içine girerek yaptığı sert ortada Erdi, Aleksiç'ten önce topa dokunarak mutlak golü önledi.40'ıncı dakikada Assane'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Endri, topu kaleci Volkan'a nişanladı.56'ncı dakikada kullanılan serbest vuruşta Atakan'dan seken top Demba Ba'nın önünde kaldı. 6 pas içinde Demba Ba topu filelere gönderdi: 1-2.84'üncü dakikada Ankaragücü mutlak golden oldu. Orkan'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Painsil topu Volkan'a nişanladı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA